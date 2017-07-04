Не замерзнуть в Бразилии

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В Бразилии зима. Знаменитые июльские морозы. И чем южнее, тем прохладнее. В северной Форталезе, например, курортные 30−32, в Рио-де-Жанейро лишь немногим за 20 градусов, а вот в Куритибе вчера, когда наша сборная отправилась на первую тренировку, было в районе 10. Все бы ничего, но организаторы решили провести «Финал шести» не в зале, а на футбольном стадионе. И его красивая крыша спасает только от дождя, но никак не от холода. На арене всего на пару градусов теплее, чем на улице.

Наш тренерский штаб вышел на площадку в куртках. Игроки, у которых такой возможности не было, тщательно растирались в раздевалке. Я в это время обратился к строителям, которые неспешно доделывали арену, до первой игры на которой оставалось меньше суток.

— Завтра будет потеплее?

— Нет, — беззаботно улыбнулись мне в ответ.

Интересно, бразильцы в курсе, что по правилам Международной федерации волейбола (FIVB) температура в зале не должны быть ниже 16 градусов? На тренировки это правило, похоже не распространяется. И пока желание выделиться проведением волейбола на футбольном поле себя слабовато оправдывает. Все-таки не май месяц на улице играть. Да и со зрителями в пуховиках Бразилия тяжело ассоциируется.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.76851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWGjfbpjeaa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На арене примерно +12 и даже после нашего лета это ощутимо прохладно #volleyball#fivb#worldleague#finalsix#brazil#curitiba#волейбол#россиявперед#бразилия#аренустроимдосихпорх</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Vladimir Ivanov (@jumphacker) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-03T23:12:29+00:00">Июл 3 2017 в 4:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Благо, России немного повезло с расписанием. Первый игровой день наша команда пропускает. Сегодня днем ожидается 12−14 градусов. А вот завтра, когда сборной Сергея Шляпникова играть с Канадой, будет уже около 18. Это куда комфортнее и безопаснее в плане здоровья.

Наша молодая команда происходящее воспринимает с юмором. У всех хорошее настроение. В автобусе играет музыка. На лицах улыбки. Лишь на тренировках все серьезны — Шляпников требует железной дисциплины и полнейшей концентрации внимания. Холодом и джетлагом после трансатлантического перелета его не проймешь. Вышел на площадку — будь добр, соберись. Несколько замечаний за занятие — и отправишься в гостиницу. Всем игрокам это отлично известно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russia is the only team to win the <a href="https://twitter.com/hashtag/FIVBWorldLeague?src=hash">#FIVBWorldLeague</a> twice in the 2010s. Can they add a 3rd title in 7 years in Curitiba? <a href="https://t.co/e9QETyKcNn">pic.twitter.com/e9QETyKcNn</a></p>— FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) <a href="https://twitter.com/FIVBWorIdLeague/status/881966013008498688">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Как вам стадион? — поинтересовался у одного из самых ярких игроков нынешней сборной, 22-летнего доигровщика Дмитрия Волкова.

— Мы не готовились к такому. Думали, в Бразилии будет тепло, солнечно. Оказалось, тут холодно. Даже слишком.

— Как думаете готовиться к играм в таких условиях?

— Для всех это непривычно. Будем хорошенько натираться, лучше разминаться. Конечно, хотелось бы нормальной температуры, но все в одинаковых условиях. И ничего сверхъестественного в том, чтобы играть в них, нет. Настраиваемся на хорошую игру завтра.

— Какие у вас, кстати, возникают ассоциации, когда слышите «сборная Канады по волейболу»?

— Да особенно никаких. Уже было пару видеопросмотров, мы разбирали их игру. Там есть хорошие игроки. С приходом Стефана Антига канадцы начали играть в более защитный и дорожащий мячом волейбол. Стиль немного изменился даже по сравнению с прошлым годом. Но это обычная, средняя, хорошая команда.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Canada is the only team in Curitiba without an <a href="https://twitter.com/hashtag/FIVBWorldLeague?src=hash">#FIVBWorldLeague</a> title. Can they be the golden underdogs this week? <a href="https://t.co/D04csWEbYS">pic.twitter.com/D04csWEbYS</a></p>— FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) <a href="https://twitter.com/FIVBWorIdLeague/status/881981064763375618">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Владимир ИВАНОВ

из Куритибы.