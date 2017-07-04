Не замерзнуть в Бразилии
Завтра сборная России проведет свой первый матч в «Финале шести» Мировой лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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В Бразилии зима. Знаменитые июльские морозы. И чем южнее, тем прохладнее. В северной Форталезе, например, курортные 30−32, в
Наш тренерский штаб вышел на площадку в куртках. Игроки, у которых такой возможности не было, тщательно растирались в раздевалке. Я в это время обратился к строителям, которые неспешно доделывали арену, до первой игры на которой оставалось меньше суток.
— Завтра будет потеплее?
— Нет, — беззаботно улыбнулись мне в ответ.
Интересно, бразильцы в курсе, что по правилам Международной федерации волейбола (FIVB) температура в зале не должны быть ниже 16 градусов? На тренировки это правило, похоже не распространяется. И пока желание выделиться проведением волейбола на футбольном поле себя слабовато оправдывает.
Благо, России немного повезло с расписанием. Первый игровой день наша команда пропускает. Сегодня днем ожидается 12−14 градусов. А вот завтра, когда сборной Сергея Шляпникова играть с Канадой, будет уже около 18. Это куда комфортнее и безопаснее в плане здоровья.
Наша молодая команда происходящее воспринимает с юмором. У всех хорошее настроение. В автобусе играет музыка. На лицах улыбки. Лишь на тренировках все серьезны — Шляпников требует железной дисциплины и полнейшей концентрации внимания. Холодом и джетлагом после трансатлантического перелета его не проймешь. Вышел на площадку — будь добр, соберись. Несколько замечаний за занятие — и отправишься в гостиницу. Всем игрокам это отлично известно.
— Как вам стадион? — поинтересовался у одного из самых ярких игроков нынешней сборной, 22-летнего доигровщика Дмитрия Волкова.
— Мы не готовились к такому. Думали, в Бразилии будет тепло, солнечно. Оказалось, тут холодно. Даже слишком.
— Как думаете готовиться к играм в таких условиях?
— Для всех это непривычно. Будем хорошенько натираться, лучше разминаться. Конечно, хотелось бы нормальной температуры, но все в одинаковых условиях. И ничего сверхъестественного в том, чтобы играть в них, нет. Настраиваемся на хорошую игру завтра.
— Какие у вас, кстати, возникают ассоциации, когда слышите «сборная Канады по волейболу»?
— Да особенно никаких. Уже было пару видеопросмотров, мы разбирали их игру. Там есть хорошие игроки. С приходом Стефана Антига канадцы начали играть в более защитный и дорожащий мячом волейбол. Стиль немного изменился даже по сравнению с прошлым годом. Но это обычная, средняя, хорошая команда.
Владимир ИВАНОВ
из Куритибы.
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