Мотрич и Холомина вышли во второй раунд квалификации турнира в Гштааде
В Гштааде (Швейцария) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор».
В первом раунде квалификации россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина обыграли англичанок Викторию Палмер и Джессику Гримсон со счётом 2:0 (21:14, 21:15).
За выход в основную сетку соревнований Мотрич и Холомина поспорят с канадками Тэйлор Пишке и Кристиной Мэй.
Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова во втором раунде отбора сыграют с австралийками Мариафе Артачо и Фиби Белл.
Турнир в Гштааде завершится 9 июля.
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