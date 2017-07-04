Мотрич и Холомина вышли во второй раунд квалификации турнира в Гштааде

В первом раунде квалификации россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина обыграли англичанок Викторию Палмер и Джессику Гримсон со счётом 2:0 (21:14, 21:15).

За выход в основную сетку соревнований Мотрич и Холомина поспорят с канадками Тэйлор Пишке и Кристиной Мэй.

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова во втором раунде отбора сыграют с австралийками Мариафе Артачо и Фиби Белл.

Турнир в Гштааде завершится 9 июля.