Сборная Беларуси по волейболу победой над испанцами стартовала на юношеском ЧЕ в Турции

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Для белорусской команды неудачно сложился старт поединка. В концовке первой партии подопечные главного тренера Алексея Ковалева допустили слишком много ошибок и уступили — 24:26. Далее белорусам удалось перехватить инициативу. Наиболее активными в нападении были Владислав Давыскиба (26 очков) и Максим Богатко (15).

«Стартовый матч на чемпионате Европы для сборной Беларуси получился не совсем удачный. Несмотря на победу, еще допускаем слишком много ошибок. На предварительном этапе у нас ровная группа, если удастся показать свою лучшую игру, избежать ошибок на площадке, то можем показать высокий результат», — отметили после матча в тренерском штабе белорусов.

Во втором туре в группе II белорусы встретятся 4 июля с Бельгией (20.00), 5 июля с Италией (20.00), 7 июля с Чехией (20.00), 8 июля с Россией (20.00). Две лучшие сборные из группы продолжат борьбу за медали континентального форума. Команды, которые займут третье и четвертое место на предварительном этапе, поборются за место в восьмерке сильнейших.