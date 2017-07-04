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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30274645/
4 июля 2017, 10:37 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Красильников и Лямин — вторые в рейтинге Мирового тура по пляжному волейболу

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Никита Лямин занимают второе место в рейтинге Мирового тура текущего сезона.

Российские <span class=error>пляжники</span> Вячеслав <span class=error>Красильников</span> и Никита <span class=error>Лямин</span> занимают второе место в рейтинге Мирового тура текущего сезона. Увеличить
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Лидерами являются итальянцы Паоло Николаи и Даниэле Лупо. Олег Стояновский и Артём Ярзуткин — шестые.

Пляжный волейбол. Рейтинг Мирового тура. Мужчины
1. Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия) — 2880.
2. Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — 2620.
3. Алисон / Бруно Шмидт (Бразилия) — 2240…
6. Олег Стояновский / Артём Ярзуткин (Россия) — 1900.

В рейтинге, учитывающем лучшие 8 результатов за последние 365 дней, лидируют латвийцы Александр Самойловс и Янис Шмединьш (3480). Лучшие из россиян Красильников и Лямин — пятые (2780), Стояновский и Ярзуткин — шестые (2772).
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