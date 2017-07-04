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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30274066/
4 июля 2017, 10:02 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стали известны соперники россиян на ЧМ по пляжному волейболу в Вене

C 28 июля по 6 августа в Вене (Австрия) пройдёт чемпионат мира по пляжному волейболу.

C 28 июля по 6 августа в Вене (Австрия) пройдёт чемпионат мира по пляжному волейболу. Увеличить
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В основную сетку турнира попали три российские пары — одна женская и две мужских.

Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в группе L сыграют с парами Штефани Швайгер / Катарина Шютценхофер (Австрия), Кристина Колоцова / Михала Квапилова (Чехия), Варапатсорн Радаронг / Танараттха Удомчави (Таиланд).

Соперниками Вячеслава Красильникова и Никиты Лямина в группе F будут дуэты Дрис Коекелкорен / Том ван Валле (Бельгия), Эдгарс Точс / Рихардс Финстерс (Латвия) и Мохаммед Абича / Зухеир Эльграуи (Марокко).

Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в квартете K встретятся с парами Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия), Кристофер Макхью / Дэмиен Шуманн (Австралия), Патрик Ломби / Абу Бакарр Камара (Сьерра-Леоне).
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