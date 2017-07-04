Битва за престиж и миллион долларов

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За этим турниром нужно следить обязательно. Во-первых, наша волейбольная команда заслуживает внимания в принципе — это однозначно самая успешная мужская сборная в игровых олимпийских видах. Конкурентов в этом плане не видно и близко. Баскетболисты, ватерполисты, гандболисты и футболисты, увы, пока радуются самому факту попадания на крупные турниры, тогда как волейболисты четвертое место на Олимпийских играх считают огромной неудачей. Во-вторых, сборная сейчас переживает тотальное обновление, однако все равно сумела пробиться в «Финал шести» престижнейшего турнира. Россия будет представлена там впервые за три года. И крайне любопытно посмотреть, насколько хватит бензина нашим молодым игрокам, многим из которых наверняка предстоит выступать в Токио-2020.

НАИГРАТЬ МОЛОДЕЖЬ

Сергей Шляпников работает с национальной командой всего несколько месяцев. И задачу выхода в «Финал шести» любой ценой перед ним руководство не ставило. Главным было — наиграть молодежь, дать всем возможность проявить себя и поставить этой сборной игру. И уже ко второй половине группового этапа все текущие цели были решены. А ударная концовка из четырех подряд побед и вовсе подарила России путевку в Куритибу.

Каких-то конкретных планов на выступление в Бразилии тоже не стоит, но игроки, тренерский штаб и руководство убеждены, что если уж туда отобрались — нужно играть каждый матч как последний. За «Финалом шести» будут пристально наблюдать любители волейбола со всего мира, а значит, этот турнир — отличная возможность заявить о себе. К тому же качественной игрой отдельные спортсмены могут забронировать себе место в составе сборной на предстоящий чемпионат Европы в Польше. Шляпников уже прекрасно знает, на что каждый из его подопечных способен на тренировках. Но ключевые моменты официальных встреч — дело совсем другое. Только там можно увидеть характер игрока, его умение собираться и смелость взять ответственность на себя.

Наконец, немаловажным моментом будет финансовая составляющая. Выходом в «Финал шести» Мировой лиги Россия уже обеспечила себе как минимум 75 тысяч долларов. В случае попадания в полуфинал призовые увеличатся вдвое. За третье место по регламенту полагается 300 тысяч долларов, за второе — 500, а за победу — ровно миллион. Который, как известно, лишним не бывает.

АРЕНА НА 43 ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования пройдут на «Арене Байшада». Это современный футбольный стадион, который принял четыре матча чемпионата мира-2014. В том числе игру России и Алжира, в которой счет в самом начале встречи красивым ударом открыл Александр Кокорин, но ответный гол Ислама Слимани похоронил надежды команды Фабио Капелло на выход из группы.

Так вот, организаторы решили установить волейбольную площадку прямо в центре поля. Работы по ее возведению были закончены только 3 июля. И бразильцы всерьез рассчитывают, что арена на 43 тысячи зрителей будет заполняться. Если это действительно так, атмосфера на играх будет фантастической.

Россияне первый игровой день пропускают. А вот в среду команду Шляпникова ждет встреча с Канадой — и она будет во многом ключевой. Настоящая суперзвезда у североамериканцев одна — Стефан Антига. Главный тренер. Французский специалист привел Польшу к золоту домашнего чемпионата мира-2014, однако после поражения в четвертьфинале Олимпийских игр в Рио стороны решили не продлевать контракт. Антига перебрался в Канаду и с ходу вывел команду в «Финал шести» Мировой лиги. Прежде «Кленовые листья» пробивались туда лишь раз за всю историю. Польша, кстати говоря, заявившая на Мировую лигу основной состав, пролетела мимо.

Тем не менее бороться с канадцами нашей сборной по силам. По крайней мере обыграть их будет явно легче, чем Бразилию, подгоняемую десятками тысяч зрителей. И хотя оставить третьими лишними в группе цепких и прыгучих североамериканцев будет непросто, будем надеяться, что волейболистам Куритиба принесет куда больше позитивных эмоций, чем футболистам три года назад.

МИРОВАЯ ЛИГА. «ФИНАЛ ШЕСТИ»

Группа J. Бразилия, РОССИЯ, Канада.

Группа К. Франция, Сербия, США.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

4 июля. 21.05. Бразилия — Канада. 23:40. Франция — США.

5 июля. 21.05. РОССИЯ — Канада. 23.40. Сербия — США.

6 июля. 21.05. Бразилия — РОССИЯ. 23.40. Франция — Сербия.

7 июля. 21.05. Первый полуфинал. 23.40. Второй полуфинал.

8 июля. 2.00. Матч за третье место. 5.05. Финал.

Время начала матчей московское.