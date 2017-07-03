5 главных надежд России в «Финале шести» Мировой лиги

Дмитрий Ковалев, 26 лет, «Урал»

Связующий.

В командах Сергея Шляпникова всегда главенствуют дисциплина и порядок, что напрямую сказывается на игровом процессе. В нынешней сборной России единственное, что можно назвать экспериментальным, — это ее состав. Все остальное предельно логично и понятно. Команда строит свою игру от базовых элементов — приема, подачи и блока, а векторы атак своей твердой рукой в ней чертит Дмитрий Ковалев.

В главной сборной 26-летний связующий «Урала» дебютировал еще в 2014 году у Андрея Воронкова, но закрепиться в ее составе на постоянной основе ему мешали травмы и конкуренты, которые, к слову, не всегда были сильнее. Тем не менее, Ковалев, подобно своему боксеру-однофамильцу, держал удар и все доказывал своей игрой.

Будучи одним из самых талантливых игроков России, он без тени недовольства ехал в студенческую сборную к тому же Шляпникову и дважды приводил ее к золотым медалям на Универсиадах в качестве капитана. Несколько раз Ковалев становился самым результативным связующим Суперлиги, но все равно умудрился проехать мимо Рио-2016, проиграв конкуренцию Игорю Кобзарю.

И только после олимпийского провала, когда перестройку сборной доверили Сергею Шляпникову, Дмитрий получил в ней привычную для себя роль лидера и капитана. Он дурачит блок соперника неожиданными решениями, дерзко заигрывает первый темп и царит на блоке. Да, Ковалев не подает силовую, но поди прими его планер — тяжелый, виляющий в воздухе и летящий на неудобной высоте. Плюс, не стоит забывать о его скидках — шокирующих, как выстрел Ли Харви Освальда. Так играют настоящие лидеры.

Максим Жигалов, 27 лет, «Белогорье»

Диагональный.

У Максима Жигалова история взаимоотношений со сборной еще более сложная. Будучи невероятно одаренным от природы, он за десять лет прошел путь от волейбольной секции в Ташкенте до главной команды России, куда его позвал Владимир Алекно. Незадолго до этого Жигалов уверенно заменил в составе «Белогорья» могучего Станислава Динейкина и прилично зажег в плей-офф Суперлиги.

Глядя на игру Максима, создавалось впечатление, что на площадке он не видит себе равных. Ломануться через тройной блок? — Нет проблем. Запулить мощнейший эйс? — Будьте любезны. Вот только удерживаться на столь высоком уровне у него долго не получалось. Спортивная наглость Жигалова, порой граничащая с бесшабашностью, могла ввести в заблуждение кого угодно, а на деле диагональный «Белогорья» был рефлексирующей личностью.

Он болезненно реагировал на ошибки и быстро терял уверенность в своих силах, что помешало ему побороться за место в золотом олимпийском составе 2012 года. А тут еще и в родном «Белогорье» объявился Георг Грозер, который закрыл Жигалову путь в основу на несколько сезонов. Впрочем, его не сломала даже полугодичная дисквалификация в 2014-м, заработанная на ровном месте.

За это время он оправился от всех болячек, доиграл сезон в клубе, а потом выиграл Универсиаду в одной команде с Ковалевым и на правах аренды укатил в Кемерово, где выдал самый мощный год в карьере. В «Кузбассе» Жигалов стал одним из самых результативных игроков Суперлиги, а потом вернулся в Белгород, где у него опять получилось далеко не все.

Тем не менее, Шляпников поддержал игрока и доверил ему место в обновленной сборной. Максим органично вжился в роль опытного дядьки, который своим примером показывает, как надо себя вести не только на площадке, но и за ее пределами. Он по-прежнему не всегда стабилен, однако в те дни, когда у Жигалова летит, остановить его очень трудно. Опытный левша с отличным прыжком и большой высотой съема — для того, чтобы узнать этого парня, крупный план вам не понадобится.

Егор Клюка, 22 года, «Факел»

Доигровщик.

Когда-то Егор Клюка был перспективным фехтовальщиком, но в итоге бросил все и ушел в волейбол. Уже в 15 лет он свирепствовал на просторах высшей лиги Беларуси и доминировал в сборной, а в 17 сменил спортивное гражданство и уехал в систему новоуренгойского «Факела», где за пару сезонов дорос до основы.

Отыграв год в Суперлиге, он получил вызов во вторую сборную уже России, с которой выиграл Универсиаду и бронзу Европейских игр в Баку, а потом добавил к этому золото чемпионата мира U-23, где был признан самым ценным игроком. Но это было только начало. Буквально спустя пару месяцев Владимир Алекно выпустил его в стартовом составе на чемпионате Европы, а в 2016-м Клюка вышел на площадку олимпийского Рио с кумиром детства Сергеем Тетюхиным.

За такое развитие карьеры Клюка достоин прозвища «вертолет». Взлетел он практически вертикально, и талант в его случае — главная подъемная сила. Егору многое дано от природы — прыжок, скорость, мощь, но самое главное он выработал в себе сам. Клюка чрезвычайно уверен в себе и умеет абстрагироваться на площадке. На него не действуют ни давление трибун, ни критика собственного тренера. Он выходит на подачу, подбрасывает мяч и колотит с «третьего этажа».

Разумеется, в атаке у этого парня полный порядок. Вариативности немного не хватает, но она и не нужна, когда есть такая мощь. В нынешнем розыгрыше Мировой лиги, будучи здоровым, Клюка легко справлялся и с тройным блоком. По ходу матчей у него может «подгулять» прием, но это случается лишь эпизодически. Тренерский штаб сборной и партнеры на площадке всегда знают, что в решающий момент Егор возьмет ответственность на себя и добьет до пола. Просто потому что он привык тащить.

Дмитрий Волков, 22 года, «Факел»

Доигровщик.

Мало кто знает, что на одном из самых талантливых волейболистов России нового поколения врачи поставили крест, едва ему исполнилось 18 лет. У Дмитрия Волкова была диагностирована болезнь Шейермана-Мау — два позвонка у него меньше, чем остальные, из-за чего волейболиста постоянно мучили боли в спине. Испугаться и закончить карьеру можно было, прочитав одно название.

На помощь парню пришел врач сборной России Гурген Арутюнов, который отыскал больницу в Швейцарии, где Волкова обследовали, а потом составили программу восстановления, которая не требовала оперативного вмешательства. Дмитрий пропустил целый год, закачал спину, набрал 25 кг и стал гораздо мощнее. При этом, прежнее руководство «Факела» поступило просто позорно, отказавшись от игрока в трудный момент.

От этого Волк, как называют его партнеры, стал только сильнее и злее. Правда злость он проявляет только на площадке, вкладываясь в каждый удар и отчаянно празднуя результативные атаки. Из-за этого его часто сравнивают с эпатажным Алексеем Спиридоновым, но сам Волков от таких сравнений не в восторге и всегда подчеркивает, что, в отличие от Спирика, своими эмоциями старается, в первую очередь, зарядить команду, а не задеть болельщиков соперника.

Он выигрывал золото по юниорам, вместе с Клюкой успел выступить на Олимпиаде, а теперь вытаскивает тяжелейшие матчи в Мировой лиге. Его эйсы и лихие атаки помогли переломить ход неудачного матча против Италии, разнести поляков у них в Катовицах и вырвать сложнейшую победу у американцев, которых мы не обыгрывали больше трех лет. У Волкова нет комплексов и предрассудков, он выходит на площадку и живет игрой. Даже самый пресный матч он может превратить в боевик, и это очень круто.

Ильяс Куркаев, 23 года, «Локомотив» Новосибирск

Центральный блокирующий.

В главной сборной Ильяс Куркаев дебютировал еще у Владимира Алекно. Тренерский штаб национальной команды отчаянно искал новые лица, и молодой Куркаев вместе с друзьями — Ильей Власовым и Виктором Полетаевым сумел себя неплохо проявить. К тому моменту Ильяс уже выиграл молодежный чемпионат мира, войдя по его итогам в символическую сборную турнира, а также провел ударный сезон за «Енисей».

От остальных блокирующих он отличается активной манерой игры. Куркаев всегда заточен на атаку, с энтузиазмом выходит на первый темп и чувствует себя голодным, если связующий доверяет ему мало мячей. При этом у Ильяса отличное понимание игры, он здорово читает чужие атаки и периодически выстраивает бетонную стену на пути нападающих соперника.

Впрочем, стабильности, как и многим его партнерам, Куркаеву по-прежнему не хватает. Блокирующий «Локомотива» частенько ошибается на простой подаче и теряется в тяжелых игровых ситуациях. Впрочем, в этом составе сборной с Ильясом очень много работают индивидуально. Сергей Шляпников постоянно корректирует тактические действия блокирующего в тайм-аутах, а Серджо Бузато подсказывает технические нюансы на тренировках.

Ильяс умный парень, он умеет слушать, поэтому подсказки тренеров не проходят мимо него. По ходу матчей Мировой лиги можно наблюдать за тем, как он прибавляет после того, как получил новые установки. Любой специалист подтвердит, что с такими игроками работать одно удовольствие. Вот и перед «Финалом шести» есть ощущение, что этот парень не подведет.