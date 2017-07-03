Алекно: Волейболисты РФ победят в Мировой лиге любым составом, если покажут хорошую игру

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«Финал шести» пройдет в бразильской Куритибе с 4 по 9 июля. Россияне в группе А сыграют с командами Бразилии и Канады. В полуфинал выйдут две лучшие команды из каждой группы. Перед турниром сборная России, по сравнению с прошлым годом, обновила состав, включая тренерский штаб.

«Мы хотим, чтобы сборная России побеждала, и она может победить любым составом, если она будет хорошо играть. Этот состав доказал, что может побеждать, — сказал Алекно. — Сейчас нашей команде необходимы сильные соперники. Знаю, что бразильцы тщательно готовились к этому турниру».

Турнир пройдет на «Арене да Байшада», которая принимала матчи чемпионата мира по футболу 2014 года. «Не каждый день команды играют на футбольном поле. Думаю, что какие-то неудобства из-за такого масштаба будут, хотя на уровне сборных никого не удивишь. Главное, чтобы мы настроились на хороший волейбол», — отметил Алекно.

Под руководством специалиста сборная России становилась чемпионом Олимпийских игр 2012 года, обладателем Кубка мира (2011), победителем Мировой лиги (2011).