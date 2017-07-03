Алекно: Волейболисты РФ победят в Мировой лиге любым составом, если покажут хорошую игру
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мужская сборная России по волейболу может победить в «Финале шести» Мировой лиги любым составом, если продемонстрирует хорошую игру. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды, наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно.
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«Финал шести» пройдет в бразильской Куритибе с 4 по 9 июля. Россияне в группе А сыграют с командами Бразилии и Канады. В полуфинал выйдут две лучшие команды из каждой группы. Перед турниром сборная России, по сравнению с прошлым годом, обновила состав, включая тренерский штаб.
«Мы хотим, чтобы сборная России побеждала, и она может победить любым составом, если она будет хорошо играть. Этот состав доказал, что может побеждать, — сказал Алекно. — Сейчас нашей команде необходимы сильные соперники. Знаю, что бразильцы тщательно готовились к этому турниру».
Турнир пройдет на «Арене да Байшада», которая принимала матчи чемпионата мира по футболу 2014 года. «Не каждый день команды играют на футбольном поле. Думаю, что
Под руководством специалиста сборная России становилась чемпионом Олимпийских игр 2012 года, обладателем Кубка мира (2011), победителем Мировой лиги (2011).
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