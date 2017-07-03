Сборная России по волейболу проиграла итальянцам на старте ЧЕ U17
Волейболисты юношеской сборной России на
тай-брейке уступили команде Италии в матче группового этапа первенства Европы U17, которое проходит в Конье (Турция).
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Самым результативным игроком матча в составе россиян стал Станислав Антонов, набравший 19 очков. 13 очков на счету Александра Синицина, набравшего пять очков на блоке.
В следующем матче турнира россияне сыграют 4 июля со сборной Испании.
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Группа В. Первый тур
Италия — Россия — 3:2 (25:18, 15:25, 25:20, 25:27, 15:12).
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