Медальный аппетит

Сборная России по волейболу проводит очень напряжённый и трудный сезон, состоящий по сути из трёх важных отрезков: отбор на чемпионат мира, Мировая лига и чемпионат Европы. 28 мая победой над Эстонией наша команда оформила себе выход на главный турнир 2018 года. Лидеры сборной, добившиеся успеха, заслужили право чуть перевести дух, а потому на Мировую лигу был заявлен полурезервный состав, насыщенный по большей части молодыми волейболистами.

Первая неделя Мировой лиги, которую сборная России провела в Казани, получилась для нашей команды тяжёлой. Волейболисты пытались отладить взаимодействия, нащупать игровые связи, обрести уверенность. Но с первой попытки не получилось: россияне победили только Аргентину, но уступили Франции и Болгарии. Матч с Италией во французском По, выигранный со счётом 3:2, внушил болельщикам некоторый оптимизм и надежду на «Финал шести». И в итоге этап Евролиги в Польше сделал эту надежду реальностью: сборная России сокрушила Польшу — 3:0, сломила сопротивление американцев — 3:2 и довершила дело победой над немотивированным Ираном — 3:0. Таким образом, наша команда финишировала четвёртой в общей турнирной таблице.

По ходу этапов в Казани и По пределом мечтаний болельщиков и тренеров оставался выход в решающую фазу турнира. Слишком уж много проблем было у команды, чтобы задумываться о наградах. Но трудности оказались преодолимыми, а соперники — не такими грозными, и мысль о высоких местах появилась в головах сама собой. Как говорится, аппетит приходит во время еды. «Цель сборной России в “Финале шести” Мировой лиги — попасть в тройку, — рассказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. — Эта задача всегда стоит перед нашей командой. Нынешнему составу нашей сборной по силам выполнить ее».

«Сыграют те, кто сможет»

Одной из главных трудностей сборной России в текущем розыгрыше Мировой лиги стали постоянные травмы. Серьёзные и не очень, полученные в игре и на тренировке, долеченные и не совсем. Команда каждый раз выходила на площадку в усечённом составе, фактически действуя по принципу: кто готов — тот и играет. Подобные проблемы, естественно, создавали дополнительную нагрузку и на здоровых волейболистов, а потому у всех игроков команды, по словам генерального секретаря ВФВ Александр Ярёменко проявились признаки переутомления. «В Бразилии сыграют те, кто сможет», — коротко резюмировал положение дел руководитель.

После этапа Мировой лиги в Польше сборная получила пару выходных, а затем снова приступила к работе: два тренировочных цикла по три дня в Новогорске и Москве, сразу после которых — долгий перелёт в Бразилию. Одним словом времени на подготовку, восстановление и лечение у российских волейболистов практически не было. Пока непонятно, смогут ли восстановиться к «Финалу шести» Ковалёв и Бирюков, насколько тяжёлая травма у Власова. Впрочем, резерв всё-таки есть: Кимеров, Чефранов и Панков, игравшие на первом этапе Мировой лиги, скорее всего, выйдут на площадку и в финале. Выбора у тренеров нет, ведь заявка на весь турнир одна.

Для результата — максимум усилий

Несмотря на оптимистичный настрой после польского этапа, вряд ли стоит ждать от команды серии впечатляющих побед над более мощными конкурентами. Сборная России верит в себя и, по признанию главного тренера, не признаёт авторитетов, однако этого может оказаться недостаточно. В «Финале шести» настрой мощных и опытных соперников на решающие матчи будет запредельным, и чтобы сражаться с ними на равных, нужно приложить максимум усилий.

На групповом этапе «Финала шести» сборной России предстоит сыграть с бразильцами и канадцами. Над хозяевами площадки в Куритибе не висел острый меч ответственности за результат, однако они всё равно завершили предварительный этап на высоком втором месте, имея в активе шесть побед, два поражения от поляков и одно от аргентинцев. Соперником России и Бразилии по группе стала Канада: её турнирные показатели практически идентичны российским: пять побед и четыре поражения, одно из которых канадцы потерпели от бразильцев — 1:3.