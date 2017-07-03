Мужская сборная Украины выиграла Евролигу
Мужская сборная Украины стала победителем Евролиги.
В решающем матче «Финала четырёх», который состоялся в Гентофте (Дания), подопечные Угиса Крастиньша обыграли команду Македонии со счётом 3:1 (25:15, 25:22, 24:26, 25:13). Третье место заняли шведы, которые также в четырёх партиях оказалась сильнее датчан.
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Украина — Македония — 3:1 (25:15, 25:22, 24:26, 25:13).
Евролига является квалификационным турниром для участия в Мировой лиге. Для мужской сборной Украины это первый титул победителя Евролиги.
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