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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30264713/
3 июля 2017, 12:51 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя завоевала право выступить на чемпионате мира-2018

В китайском городе Ханчжоу завершился чемпионат Азии по волейболу сидя. По его итогам сборная Казахстана стала обладателем серебряных медалей и получила право выступить на мировом первенстве по волейболу сидя в 2018-м году.

В китайском городе Ханчжоу завершился чемпионат Азии по волейболу сидя. По его итогам сборная Казахстана стала обладателем серебряных медалей и получила право выступить на мировом первенстве по волейболу сидя в 2018-м году. Увеличить
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Всего турнир собрал шесть азиатских сборных, и только две из них получали право сыграть на чемпионате мира. Помимо казахстанской дружины за медали боролись команды Китая, Ирана, Ирака, Японии и Шри-Ланки. Сборная Казахстана на пути к финальному матчу обыграла трех непростых соперников — Ирак (3:2), Японию (3:0) и Китай (3:1). В финале казахстанцы уступили команде Ирана (0:3) и стали серебряными призерами. Женская сборная Казахстана по волейболу сидя остановилась в шаге от медалей чемпионата Азии, заняв четвертое место.

Так как команда Ирана как победитель Паралимпийских игр-2016 уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира, на мировое первенство квалифицировались Казахстан и Ирак, занявший третье место. Чемпионат мира по волейболу сидя состоится в 2018-м году в Голландии.

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