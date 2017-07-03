Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя завоевала право выступить на чемпионате мира-2018

Всего турнир собрал шесть азиатских сборных, и только две из них получали право сыграть на чемпионате мира. Помимо казахстанской дружины за медали боролись команды Китая, Ирана, Ирака, Японии и Шри-Ланки. Сборная Казахстана на пути к финальному матчу обыграла трех непростых соперников — Ирак (3:2), Японию (3:0) и Китай (3:1). В финале казахстанцы уступили команде Ирана (0:3) и стали серебряными призерами. Женская сборная Казахстана по волейболу сидя остановилась в шаге от медалей чемпионата Азии, заняв четвертое место.



Так как команда Ирана как победитель Паралимпийских игр-2016 уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира, на мировое первенство квалифицировались Казахстан и Ирак, занявший третье место. Чемпионат мира по волейболу сидя состоится в 2018-м году в Голландии.