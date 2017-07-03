Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя завоевала право выступить на чемпионате мира-2018
В китайском городе Ханчжоу завершился чемпионат Азии по волейболу сидя. По его итогам сборная Казахстана стала обладателем серебряных медалей и получила право выступить на мировом первенстве по волейболу сидя в 2018-м году.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Всего турнир собрал шесть азиатских сборных, и только две из них получали право сыграть на чемпионате мира. Помимо казахстанской дружины за медали боролись команды Китая, Ирана, Ирака, Японии и
Так как команда Ирана как победитель Паралимпийских игр-2016 уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира, на мировое первенство квалифицировались Казахстан и Ирак, занявший третье место. Чемпионат мира по волейболу сидя состоится в 2018-м году в Голландии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter