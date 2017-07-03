Машкова и Самаликова узнали своих соперниц по чемпионату мира-2017
В Вене прошла жеребьевка группового раунда чемпионата мира по пляжному волейболу.
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Казахстан на чемпионате мира представят Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова. По результатам жеребьевки казахстанские спортсменки попали в группу Е. Их соперницами станут Росс Саммер и Брук Свит (США), Валентина Давыдова и Евгения Щипкова (Украина), Корнелия Римзер и Лена Плезютшниг (Австрия).
Отметим, что в финальном раунде чемпионата мира по пляжному волейболу у женщин сыграют 48 дуэтов. Добавим, что действующими чемпионками мира по пляжному волейболу являются Барбара и Агата из Бразилии.
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