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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30261871/
3 июля 2017, 9:25 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Машкова и Самаликова узнали своих соперниц по чемпионату мира-2017

В Вене прошла жеребьевка группового раунда чемпионата мира по пляжному волейболу.

В Вене прошла жеребьевка группового раунда чемпионата мира по пляжному волейболу. Увеличить
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Казахстан на чемпионате мира представят Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова. По результатам жеребьевки казахстанские спортсменки попали в группу Е. Их соперницами станут Росс Саммер и Брук Свит (США), Валентина Давыдова и Евгения Щипкова (Украина), Корнелия Римзер и Лена Плезютшниг (Австрия).

Отметим, что в финальном раунде чемпионата мира по пляжному волейболу у женщин сыграют 48 дуэтов. Добавим, что действующими чемпионками мира по пляжному волейболу являются Барбара и Агата из Бразилии.

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