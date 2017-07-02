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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30259406/
2 июля 2017, 23:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Семышев и Кононов вошли в символическую сборную ЧМ U21 по волейболу

Самым ценным игроком чемпионата мира U21 по волейболу, который завершился в Чехии, признан игрок сборной Польши Якуб Кочановски.

Самым ценным игроком чемпионата мира U21 по волейболу который завершился в Чехии признан игрок сборной Польши <span class=error>Якуб</span> <span class=error>Кочановски</span>. Увеличить
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В символическую сборную вошли двое россиян — доигровщик Антон Семышев и блокирующий Алексей Кононов.

Напомним, что чемпионат мира завершился победой сборной Польши, вторыми стали кубинцы. Сборная России завоевала бронзовые медали.

Символическая сборная ЧМ U21

Связующий: Лукаш Козуб (Польша)
Диагональный: Мигель Давид Гутьеррес (Куба)
Доигровщики: Бартош Кволек (Польша), Антон Семышев (Россия)
Блокирующие: Алексей Кононов (Россия), Хосе Исраель Массо (Куба)
Либеро: Майке Рейс Насименто (Бразилия)
MVP: Якуб Кочановски (Польша).
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