«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин стали 4-ми на этапе Мирового тура в Порече
Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в матче за третье место этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории пять звёзд в Порече (Хорватия) уступили бразильцам Алисону и Бруно.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее в полуфинале российская пара также в двух партиях уступила бразильцам Карвальесу и Сольбергу, которые выиграли турнир.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории пять звёзд. Пореч, Хорватия
Мужчины. Матч за третье место
Стояновский/Ярзуткин (Россия) — Алисон/Бруно (Бразилия) —0:2 (15:21, 18:21).
Финал
Карвальес/Солберг (Бразилия) — Николаи/Лупо (Италия) — 2:1 (18:21, 25:23, 15:9).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter