Канадки Паван и Умана-Паредес выиграли хорватский этап Мирового тура по бич-волею

В финале турнира Паван и Умана-Паредес в субботу переиграли Барбору Херманнову и Маркету Слукову из Чехии со счетом 2−1 (32:34, 21:12, 15:6).

Третье место заняли швейцарки Таня Хюберли и Нина Бетшарт, которые в матче за бронзовые медали обыграли бразильский дуэт Барбара/Фернанда со счетом 2−0 (21:14, 21:19).

Российские дуэты Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова и Светлана Холомина/Ольга Мотрич не сумели пробиться в основную сетку этапа, проиграв в квалификации.