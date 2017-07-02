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2 июля 2017, 8:21 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Канадки Паван и Умана-Паредес выиграли хорватский этап Мирового тура по бич-волею

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт. Канадки Сара Паван и Мелисса Умана-Паредес стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в хорватском Порече.

В финале турнира Паван и Умана-Паредес в субботу переиграли Барбору Херманнову и Маркету Слукову из Чехии со счетом 2−1 (32:34, 21:12, 15:6).

Третье место заняли швейцарки Таня Хюберли и Нина Бетшарт, которые в матче за бронзовые медали обыграли бразильский дуэт Барбара/Фернанда со счетом 2−0 (21:14, 21:19).

Российские дуэты Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова и Светлана Холомина/Ольга Мотрич не сумели пробиться в основную сетку этапа, проиграв в квалификации.
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