Канадки Паван и Умана-Паредес выиграли хорватский этап Мирового тура по бич-волею
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт. Канадки Сара Паван и Мелисса Умана-Паредес стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в хорватском Порече.
В финале турнира Паван и
Третье место заняли швейцарки Таня Хюберли и Нина Бетшарт, которые в матче за бронзовые медали обыграли бразильский дуэт Барбара/Фернанда со счетом 2−0 (21:14, 21:19).
Российские дуэты Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова и Светлана Холомина/Ольга Мотрич не сумели пробиться в основную сетку этапа, проиграв в квалификации.
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