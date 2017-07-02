Сборная России по волейболу сыграет с Бразилией за бронзу ЧМ U21

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Это стало известно после второго полуфинального матча, завершившегося победой сборной Польши на тай-брейке. Поляки в финале сыграют за золотые медали с кубинскими волейболистами. Матч начнется 2 июля в 19:30 мск.

Ранее, в 17:00 мск, Россия и Бразилия определят бронзового призера соревнований. Напомним, что в заключительном матче второго группового этапа российская команда обыграла бразильцев на тай-брейке.

Волейбол. Чемпионат мира U21. Полуфинал

Польша — Бразилия — 3:2 (25:21, 25:19, 21:25, 23:25, 15:12).