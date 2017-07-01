Сборная России по волейболу уступила Кубе в полуфинале ЧМ U21
Молодёжная сборная России по волейболу уступила команде Кубы в полуфинале чемпионата мира U21, который проходит в Брно (Чехия).
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Матч продлился четыре партии, первые две из которых завершились с безоговорочным преимуществом кубинских волейболистов. Самым результативным в составе россиян стал Алексей Кононов (13 очков). По 12 очков записали в свой актив Антон Семышев и Иван Пискарев.
В групповом турнире российская команда одержала шесть побед в шести матчах, в том числе обыграла в трёх партиях сборную Кубы.
За бронзовые медали соревнований россияне сыграют с проигравшим во втором полуфинале, в котором встретятся команды Польши и Бразилии.
Волейбол. Чемпионат мира U21. Полуфинал
Россия — Куба — 1:3 (15:25, 18:25, 25:16, 23:25).
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