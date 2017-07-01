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1 июля 2017, 21:45 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная России по волейболу уступила Кубе в полуфинале ЧМ U21

Молодёжная сборная России по волейболу уступила команде Кубы в полуфинале чемпионата мира U21, который проходит в Брно (Чехия).

Молодёжная сборная России по волейболу уступила команде Кубы в полуфинале чемпионата мира U21 который проходит в <span class=error>Брно</span> (Чехия). Увеличить
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Матч продлился четыре партии, первые две из которых завершились с безоговорочным преимуществом кубинских волейболистов. Самым результативным в составе россиян стал Алексей Кононов (13 очков). По 12 очков записали в свой актив Антон Семышев и Иван Пискарев.

В групповом турнире российская команда одержала шесть побед в шести матчах, в том числе обыграла в трёх партиях сборную Кубы.

За бронзовые медали соревнований россияне сыграют с проигравшим во втором полуфинале, в котором встретятся команды Польши и Бразилии.

Волейбол. Чемпионат мира U21. Полуфинал

Россия — Куба — 1:3 (15:25, 18:25, 25:16, 23:25).
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