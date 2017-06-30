Стояновский/Ярзуткин вышли во 2-й раунд этапа Мирового тура по бич-волею в Хорватии
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин вышли во второй раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Хорватии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче первого раунда российский дуэт нанес поражение соотечественникам Никите Лямину и Вячеславу Красильникову — 2−0 (21:17, 21:13).
Стояновский и Ярзуткин остались единственными представителями в мужском турнире и во втором раунде встретятся в субботу с голландским дуэтом Александр Брауэр/Роберт Меувсен.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter