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30 июня 2017, 20:53 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Стояновский/Ярзуткин вышли во 2-й раунд этапа Мирового тура по бич-волею в Хорватии

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин вышли во второй раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Хорватии.

Россияне Олег <span class=error>Стояновский</span> и Артем Ярзуткин вышли во второй раунд <nobr>плей-офф</nobr> этапа Мирового тура по пляжному волейболу который проходит в Хорватии. Увеличить
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В матче первого раунда российский дуэт нанес поражение соотечественникам Никите Лямину и Вячеславу Красильникову — 2−0 (21:17, 21:13).

Стояновский и Ярзуткин остались единственными представителями в мужском турнире и во втором раунде встретятся в субботу с голландским дуэтом Александр Брауэр/Роберт Меувсен.
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Стояновский и Ярзуткин обыграли Йерчича и Караулу на этапе Мирового тура по бич-волею

Стояновский и Ярзуткин обыграли Йерчича и Караулу на этапе Мирового тура по бич-волею

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин обыграли хорватов Марина Йерчича и Крешимира Караулу в матче второго тура групповой стадии этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в хорватском Порече.
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