Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30246661/
30 июня 2017, 20:55 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Кузюткин: Сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке Ельцина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Женской команде России не хватило везения для победы в Кубке Ельцина по волейболу. Такое мнение в пятницу высказал журналистам главный тренер сборной Владимир Кузюткин.

Кузюткин: Сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке Ельцина - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянки уступили команде Сербии в заключительном матче турнира, который завершился в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу сербских волейболисток. Сборная России заняла второе место на соревнованиях.

«Для победы не хватило везения, даже не мастерства, а в данном случае именно везения», — сказал Кузюткин.

Тренер отметил, что главной задачей было показать резерв. «Перед турниром и перед сезоном в целом была поставлена задача, мы от этой задачи отклоняться не будем. Наша задача — показать резерв, который у нас есть. Поэтому я считаю, что ту задачу, которую мы поставили, мы пока выполняем», — добавил он.

Блокирующая команды Ирина Заряжко [Королёва] в беседе с ТАСС подчеркнула, что финальная игра показала равноправие игроков в команде. «Сегодняшняя игра показала, что у нас равноправные игроки, любому есть замена. Я считаю, что тренер прав, нам чуть-чуть не хватило везения», — считает она.

Третье место заняла сборная Турции, четвертое — команда Болгарии, пятыми стали волейболистки Казахстана. Кубок Ельцина проходил в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. Турнир состоялся в 15-й раз.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Российские волейболистки проиграли сербкам в решающем матче Кубка Ельцина

Российские волейболистки проиграли сербкам в решающем матче Кубка Ельцина

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу уступила команде Сербии в заключительном матче Кубка Ельцина, который завершился в Екатеринбурге. Россиянки заняли второе место на турнире.
Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Свищев запросит позицию ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в Венгрии

Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млн

Исторический успех: сборная России по тхэквондо показала свой лучший результат на ЧМ