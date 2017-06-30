Кузюткин: Сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке Ельцина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Женской команде России не хватило везения для победы в Кубке Ельцина по волейболу. Такое мнение в пятницу высказал журналистам главный тренер сборной Владимир Кузюткин.
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Россиянки уступили команде Сербии в заключительном матче турнира, который завершился в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу сербских волейболисток. Сборная России заняла второе место на соревнованиях.
«Для победы не хватило везения, даже не мастерства, а в данном случае именно везения», — сказал Кузюткин.
Тренер отметил, что главной задачей было показать резерв. «Перед турниром и перед сезоном в целом была поставлена задача, мы от этой задачи отклоняться не будем. Наша задача — показать резерв, который у нас есть. Поэтому я считаю, что ту задачу, которую мы поставили, мы пока выполняем», — добавил он.
Блокирующая команды Ирина Заряжко [Королёва] в беседе с ТАСС подчеркнула, что финальная игра показала равноправие игроков в команде. «Сегодняшняя игра показала, что у нас равноправные игроки, любому есть замена. Я считаю, что тренер прав, нам
Третье место заняла сборная Турции, четвертое — команда Болгарии, пятыми стали волейболистки Казахстана. Кубок Ельцина проходил в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. Турнир состоялся в 15-й раз.
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