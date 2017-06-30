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30 июня 2017, 21:33 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболистки проиграли сербкам в решающем матче Кубка Ельцина

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу уступила команде Сербии в заключительном матче Кубка Ельцина, который завершился в Екатеринбурге. Россиянки заняли второе место на турнире.

Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу сербских волейболисток. В другом матче игрового дня сборная Турции оказалась сильнее команды Казахстана со счетом 3−0. Также на турнире выступала сборная Болгарии.

Победа над россиянками позволила сербкам выиграть турнир. Сборная Сербии одержала четыре победы в четырех матчах. Россиянки выиграли три из четырех матчей и заняли второе место. Третьими стали турчанки, четвертыми — болгарки, пятыми — волейболистки Казахстана.

Кубок Ельцина прошел в Екатеринбурге в 15-й раз.
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