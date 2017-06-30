Казахстанки заняли пятое место на Кубке Ельцина
В Екатеринбурге продолжается традиционный международный турнир «Кубок Ельцина».
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В стартовом матче заключительного игрового дня женская сборная Казахстана потерпела поражение от команды Турции со счётом 0:3 (15:25, 15:25, 17:25). Для команды Казахстана этот проигрыш стал четвёртым кряду на этом турнире, сборная Турции одержала вторую победу.
Сборная Турции заняла на Кубке Ельцина третье место, команда Казахстана стала пятой.
Кубок Ельцина. Екатеринбург. Женщины
Казахстан — Турция — 0:3 (15:25, 15:25, 17:25).
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