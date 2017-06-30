Российские волейболисты обыграли сборную Бразилии на молодежном ЧМ в Чехии

Встреча группы F, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3−2 (25:20, 21:25, 30:28, 19:25, 17:15) в пользу российской команды.

Россияне одержали на турнире шестую победу подряд. Ранее сборная России обыграла в матчах группового этапа команды Канады (3−1) и Аргентины (3−1), а на предварительном этапе россияне нанесли поражения сборным США, Турции и Кубы с одинаковым счетом 3−0.

В полуфинале ЧМ-2017 сборная России сыграет с командой Кубы, занявшей второе место в таблице группы Е. Во втором полуфинале встретятся сборные Польши и Бразилии. Оба матча пройдут в субботу, 1 июля.