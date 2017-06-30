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30 июня 2017, 1:26 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российские волейболисты обыграли сборную Бразилии на молодежном ЧМ в Чехии

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Волейболисты молодежной сборной России обыграли команду Бразилии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира для игроков не старше 21 года, который проходит в Чехии.

Встреча группы F, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3−2 (25:20, 21:25, 30:28, 19:25, 17:15) в пользу российской команды.

Россияне одержали на турнире шестую победу подряд. Ранее сборная России обыграла в матчах группового этапа команды Канады (3−1) и Аргентины (3−1), а на предварительном этапе россияне нанесли поражения сборным США, Турции и Кубы с одинаковым счетом 3−0.

В полуфинале ЧМ-2017 сборная России сыграет с командой Кубы, занявшей второе место в таблице группы Е. Во втором полуфинале встретятся сборные Польши и Бразилии. Оба матча пройдут в субботу, 1 июля.
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