Стояновский и Ярзуткин обыграли Йерчича и Караулу на этапе Мирового тура по бич-волею

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Встреча группы В, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2−0 (21:12, 21:10) в пользу россиян. В третьем матче группы Стояновский и Ярзуткин сыграют в пятницу с латвийцами Янисом Смединсом и Александром Самойловым.

В рамках группы G российский дуэт Никита Лямин/Вячеслав Красильников обыграл немцев Лоренца Шуманна и Юлиуса Толе со счетом 2−0 (21:6, 21:11). В третьем матче своего квартета Лямин и Красильников сыграют с другими немцами Маркусом Бёкерманном и Ларсом Флюггеном.