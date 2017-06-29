Стояновский и Ярзуткин обыграли Йерчича и Караулу на этапе Мирового тура по бич-волею
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин обыграли хорватов Марина Йерчича и Крешимира Караулу в матче второго тура групповой стадии этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в хорватском Порече.
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Встреча группы В, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2−0 (21:12, 21:10) в пользу россиян. В третьем матче группы Стояновский и Ярзуткин сыграют в пятницу с латвийцами Янисом Смединсом и Александром Самойловым.
В рамках группы G российский дуэт Никита Лямин/Вячеслав Красильников обыграл немцев Лоренца Шуманна и Юлиуса Толе со счетом 2−0 (21:6, 21:11). В третьем матче своего квартета Лямин и Красильников сыграют с другими немцами Маркусом Бёкерманном и Ларсом Флюггеном.
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