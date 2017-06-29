Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30233373/
29 июня 2017, 19:02 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболистки обыграли команду Болгарии в матче Кубка Ельцина

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Болгарии в своем третьем матче Кубка Ельцина по волейболу, который проходит в Екатеринбурге.

Встреча завершилась со счетом 3−0. В другом матче игрового дня сборная Сербии оказалась сильнее команды Турции — 3−1. Также в турнире принимает участие сборная Казахстана.

В турнирной таблице сборные России и Сербии делят первое место, одержав по три победы. В пятницу команды проведут очную встречу, в которой определится победитель турнира. Третье место в таблице занимает команда Турции, четвертое — Болгарии, пятое — Казахстана. Также в заключительный день соревнований пройдет встреча Турция — Казахстан.

Кубок Ельцина завершится 30 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Стояновский и Ярзуткин обыграли Йерчича и Караулу на этапе Мирового тура по бич-волею

Стояновский и Ярзуткин обыграли Йерчича и Караулу на этапе Мирового тура по бич-волею

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин обыграли хорватов Марина Йерчича и Крешимира Караулу в матче второго тура групповой стадии этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в хорватском Порече.
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Президент "Зенита" — о развитии клуба, трансферах и соцсетях игроков

Российские хоккеисты будут готовиться к Олимпиаде-2018 под Сеулом

Фурсенко: "Зенит" введет ограничения по использованию футболистами соцсетей