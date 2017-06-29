«Алтай» разгромил «Канберру Хит» на Клубном чемпионате Азии

Если женская сборная Казахстана проигрывает с неприлично разгромным счётом одну из партий, то мужская команда «Алтай» из Усть-Каменогорска занимается процессом обратным — пока все шесть партий для парней завершились победами. А первый сет второго матча против «Канберры Хит» из Австралии и вовсе завершился тотальным погромом волейболистов из страны кенгуру и собак динго — 25:8.



Чуть успокоившись после столько крупной победы, подопечные Рафаиля Гилязутдинова дали немного поиграть и соперникам, но даже в это ситуации не позволяя австралийцам набрать даже 20 очков. В итоге — вторая подряд победа в групповом этапе. Так что завтра в игре против «Аль-Араби» из Катара будет определён победитель группы «С». Фаворитом в этой встречи будет коллектив из зоны Ближнего Востока.



Клубный чемпионат Азии. Вьетнам. Мужчины

«Алтай» — «Канберра Хит» 3:0 (25:8, 25:18, 25:16).