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29 июня 2017, 15:41 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

«Алтай» разгромил «Канберру Хит» на Клубном чемпионате Азии

Усть-каменогорский коллектив сыграл второй матч на чемпионате Азии среди клубных команд.

<nobr>Усть-каменогорский</nobr> коллектив сыграл второй матч на чемпионате Азии среди клубных команд. Увеличить
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Если женская сборная Казахстана проигрывает с неприлично разгромным счётом одну из партий, то мужская команда «Алтай» из Усть-Каменогорска занимается процессом обратным — пока все шесть партий для парней завершились победами. А первый сет второго матча против «Канберры Хит» из Австралии и вовсе завершился тотальным погромом волейболистов из страны кенгуру и собак динго — 25:8.

Чуть успокоившись после столько крупной победы, подопечные Рафаиля Гилязутдинова дали немного поиграть и соперникам, но даже в это ситуации не позволяя австралийцам набрать даже 20 очков. В итоге — вторая подряд победа в групповом этапе. Так что завтра в игре против «Аль-Араби» из Катара будет определён победитель группы «С». Фаворитом в этой встречи будет коллектив из зоны Ближнего Востока.

Клубный чемпионат Азии. Вьетнам. Мужчины
«Алтай» — «Канберра Хит» 3:0 (25:8, 25:18, 25:16).

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