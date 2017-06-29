ВФВ запретила клубам покупать судьям билеты авиакомпаний-лоукостеров

Отныне клубам Суперлиги запрещается покупать судьям билеты на рейсы авиакомпаний-лоукостеров.

В прошлом сезоне произошёл скандал с волейболистом «ФАКЕЛА» Александром Кимеровым, которого сняли с рейса лоукостера «Победа». Игрок «ФАКЕЛА» 12 марта был снят сотрудниками полиции с рейса авиакомпании «Победа» Самара — Москва после того, как стюардесса пожаловалась командиру самолёта, что ноги игрока ростом 215 см мешают работе бортпроводников. До этого она запретила Александру поменяться местами с другой пассажиркой.