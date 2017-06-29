Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30229779/
29 июня 2017, 14:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

В плей-аут чемпионата России — 2017/18 сыграют шесть команд

Всероссийская федерация волейбола внесла изменения в регламент чемпионата России.

Всероссийская федерация волейбола внесла изменения в регламент чемпионата России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В предстоящем сезоне в плей-аут сыграют команды, занявшие 9−14-е места в регулярном чемпионате, — все, не попавшие в розыгрыш плей-офф, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Команды проведут серии до трёх побед по схеме 9−14, 10−13, 11−12. Три победителя серий завершат сезон, три проигравшие команды сыграют в переходном турнире со второй командой Высшей лиги «А». Команды, занявшие в переходном турнире два первых места, сыграют в Суперлиге в сезоне-2018/19.

Также в Суперлиге будет полноценный розыгрыш плей-офф: в четвертьфинале и полуфинале команды сыграют до двух побед, в финале — до трёх.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО