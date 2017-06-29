В плей-аут чемпионата России — 2017/18 сыграют шесть команд
Всероссийская федерация волейбола внесла изменения в регламент чемпионата России.
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В предстоящем сезоне в
Команды проведут серии до трёх побед по схеме 9−14, 10−13, 11−12. Три победителя серий завершат сезон, три проигравшие команды сыграют в переходном турнире со второй командой Высшей лиги «А». Команды, занявшие в переходном турнире два первых места, сыграют в Суперлиге в сезоне-2018/19.
Также в Суперлиге будет полноценный розыгрыш плей-офф: в четвертьфинале и полуфинале команды сыграют до двух побед, в финале — до трёх.
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