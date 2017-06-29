Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30229557/
29 июня 2017, 14:09 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Блокирующий Кривец подписал контракт с «Ярославичем»

Новичок российской Суперлиги «Ярославич» объявил о подписании контракта с блокирующим красноярского «Енисея» Александром Кривцом, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 32-летний волейболист стал пятым по результативности игроком «Енисея» в чемпионате России, набрав 157 очков в 27 матчах.

Кривец ранее выступал за украинские клубы «Азот» и «Юракадемию», а затем за калининградское «Динамо-Янтарь», новосибирский «Локомотив», московское и краснодарское «Динамо», кемеровский «Кузбасс».

Ранее новичками «Ярославича» стали чешский связующий Филип Хабр и доигровщик Максим Шпилёв.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО