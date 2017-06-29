Блокирующий Кривец подписал контракт с «Ярославичем»

В минувшем сезоне 32-летний волейболист стал пятым по результативности игроком «Енисея» в чемпионате России, набрав 157 очков в 27 матчах.

Кривец ранее выступал за украинские клубы «Азот» и «Юракадемию», а затем за калининградское «Динамо-Янтарь», новосибирский «Локомотив», московское и краснодарское «Динамо», кемеровский «Кузбасс».

Ранее новичками «Ярославича» стали чешский связующий Филип Хабр и доигровщик Максим Шпилёв.