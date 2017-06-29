Максим Жигалов: Способны сыграть с любым соперником

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«ВСЕ В ПРЕДВКУШЕНИИ ФИНАЛА ШЕСТИ»

— Перед сбором в Новогорске тренерский штаб дал всей команде несколько дней выходных. Как провели это время?

— После этапа в Польше я сразу же полетел домой в Белгород увидеться с супругой, решить дела бытового характера. После этого мы уже вместе с женой полетели в Москву и проводили дни отдыха здесь.

— Удалось ли восстановиться морально и физически после трудного польского этапа Мировой лиги?

— Частично удалось. Не могу сказать, что команда восстановилась в полной мере, но перерыв благоприятно сказался на нашем физическом и психологическом состоянии.

— Что можете сказать об атмосфере в команде сейчас?

— Все работают, все в предвкушении «Финала Шести». Тренируемся, готовимся, все идет замечательно.

— Вам предстоит длительный трансконтинентальный перелет, что для волейболистов это всегда проблема. Как-то отдельно готовитесь к этой части поездки?

— Честно говоря, не имею представления, как можно подготовить себя к длительному перелету. Разве что, не думать об этом. Многие ребята не раз летали на большие расстояния, поэтому я не думаю, что это станет большой проблемой. Тем не менее, безусловно, после такого перелета нам потребуется время на восстановление и акклиматизацию.

— На предыдущих этапах Мировой лиги в сборной было очень много травмированных игроков. Сейчас все здоровы?

— Микротравмы по-прежнему дают о себе знать. У кого-то хронически болячки, но это ни на что не влияет, все работают в штатном режиме, медицинский штаб делает все возможное и невозможное, чтобы восстановить ребят.

«КАНАДЦЫ ИГРАЮТ АККУРАТНО»

— На тренировках работаете с полной нагрузкой или есть ограничения?

— Учитывая проблемы со здоровьем у некоторых ребят, Сергей Константинович (Шляпников) регулирует тренировочный процесс таким образом, чтобы никого не загнать, и чтобы все игроки чувствовали себя хорошо. Нагрузки регулируются, тренировки довольно интенсивные, но, опять же, все нюансы состояния ребят учитываются.

— Тренерский штаб продолжает проводить плотную индивидуальную работу с игроками или же ставка делается на командные взаимодействия?

— Сейчас работа идет в более общем ключе, действительно много отрабатываем командные взаимодействия, плюс действия в формате «пасующий — нападающий». Да, какие-то подсказки и корректировки тренеры вносят по ходу тренировок, но это обычная практика.

— На какой результат вас настраивает тренерский штаб?

— Все прекрасно понимают, что очень многое будет зависеть от нашей первой игры, поэтому пока все мысли о встрече с Канадой. Именно этот матч покажет, на какой результат мы сможем рассчитывать. Все мысли сейчас об этом сопернике.

— Что можете сказать о сборной Канады?

— Мы уже успели провести командный просмотр, разбирали на видео несколько игр канадцев в этом розыгрыше Мировой лиги. Тренерский штаб обратил наше внимание на особенности в их игре. В этой сборной есть два основных игрока — диагональный и доигровщик, на которых стоит обратить внимание. С ними нужно будет справиться в первую очередь.

— На что канадцы делают ставку в своей игре?

— Можно сказать, что визитной карточкой этой команды является ее главный тренер — Стефан Антига. Он многим известен тем, что в достаточно молодом возрасте возглавил сборную Польши и сделал ее чемпионом мира. Антига прививает своим командам определенный стиль игры, и это бросается в глаза. Не могу сказать, что канадцы действуют в силовой манере, это больше похоже на французский стиль. Играют аккуратно, рационально и не пытаются рисковать в каждом эпизоде.