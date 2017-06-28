Сборная России по волейболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ U21

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Самым результативным игроком матча стал Иван Пискарёв, набравший 20 очков. 18 очков (3 из них на блоке) принёс команде Антон Семышев. 13 очков (включая три эйса) записал на свой счет Кирилл Клец.

Подопечные Владимира Хроменкова одержали пятую победу на турнире подряд. На первом этапе россияне уверенно переиграли кубинцев, турков и американцев, не уступив ни партии, а накануне в четырех партиях взяли верх над аргентинцами.

Одержав по две победы в трех матчах второго группового этапа, сборные России и Бразилии досрочно вышли в полуфинал из группы F и завтра, 29 июня, в очном противостоянии определят победителя подгруппы.

Волейбол. Мужчины. Чемпионат мира U21. Брно, Чехия

Второй групповой этап. Группа F. Второй тур

Россия — Канада — 3:1 (28:26, 25:27, 25:21, 25:13).