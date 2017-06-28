Два матча сборной Азербайджана в волейбольной Евролиге могли быть договорными

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Подозрительные матчи были сыграны в Албании, где проходил один из групповых турниров Евролиги. Под подозрение попали матчи Албания — Азербайджан (23 июня) и Швеция — Азербайджан (25 июня).



В этих встречах зафиксированы подозрительные ставки на победу соперников сборной Азербайджана в первой партии матча. Большой объём ставок пришёлся на форы «-4,5» и «-5,5». Этим ставки оказались победными.