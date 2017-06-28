Женская сборная Сербии по волейболу разгромила Казахстан на Кубке Ельцина
Женская сборная Сербии по волейболу одержала вторую победу в рамках традиционного международного турнира «Кубок Ельцина», который проходит в Екатеринбурге.
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В матче третьего игрового дня вице чемпионки Олимпийских игр в трех партиях разгромили команду Казахстана со счётом 3:0 (25:12, 25:10, 25:13). Казахские волейболистки потерпели третье поражение на турнире.
29 июня сборная Сербии сыграет с командой Турции, а Казахстан заключительный матч на турнире проведет 30 июня также против турецких волейболисток.
Волейбол. Женщины. Кубок Ельцина. Третий игровой день. Екатеринбург
Сербия — Казахстан — 3:0 (25:12, 25:10, 25:13).
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