Женская сборная Сербии по волейболу разгромила Казахстан на Кубке Ельцина

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В матче третьего игрового дня вице чемпионки Олимпийских игр в трех партиях разгромили команду Казахстана со счётом 3:0 (25:12, 25:10, 25:13). Казахские волейболистки потерпели третье поражение на турнире.

29 июня сборная Сербии сыграет с командой Турции, а Казахстан заключительный матч на турнире проведет 30 июня также против турецких волейболисток.

Волейбол. Женщины. Кубок Ельцина. Третий игровой день. Екатеринбург

Сербия — Казахстан — 3:0 (25:12, 25:10, 25:13).