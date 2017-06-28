Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30220678/
28 июня 2017, 18:31 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная Сербии по волейболу разгромила Казахстан на Кубке Ельцина

Женская сборная Сербии по волейболу одержала вторую победу в рамках традиционного международного турнира «Кубок Ельцина», который проходит в Екатеринбурге.

Женская сборная Сербии по волейболу одержала вторую победу в рамках традиционного международного турнира Кубок <span class=error>Ельцина</span> который проходит в Екатеринбурге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче третьего игрового дня вице чемпионки Олимпийских игр в трех партиях разгромили команду Казахстана со счётом 3:0 (25:12, 25:10, 25:13). Казахские волейболистки потерпели третье поражение на турнире.

29 июня сборная Сербии сыграет с командой Турции, а Казахстан заключительный матч на турнире проведет 30 июня также против турецких волейболисток.

Волейбол. Женщины. Кубок Ельцина. Третий игровой день. Екатеринбург

Сербия — Казахстан — 3:0 (25:12, 25:10, 25:13).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО