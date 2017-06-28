«Алтай» стартовал с победы на Клубном чемпионате Азии по волейболу
Сегодня во Вьетнаме стартовал чемпионат Азии по волейболу среди мужских клубных команд.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первым оппонентом «Алтая» стал гонконгский клуб «Ян Чай», который совершенно никакого сопротивления двукратным чемпионам Казахстана оказать не сумел. Только во второй партии имелось нечто вроде нервной концовки, но и этот сет
Клубный чемпионат Азии. Вьетнам. Мужчины
«Алтай» — «Ян Чай» 3:0 (25:15, 25:21, 25:20).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter