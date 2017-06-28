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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30218752/
28 июня 2017, 15:52 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

«Алтай» стартовал с победы на Клубном чемпионате Азии по волейболу

Сегодня во Вьетнаме стартовал чемпионат Азии по волейболу среди мужских клубных команд.

Сегодня во Вьетнаме стартовал чемпионат Азии по волейболу среди мужских клубных команд. Увеличить
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Первым оппонентом «Алтая» стал гонконгский клуб «Ян Чай», который совершенно никакого сопротивления двукратным чемпионам Казахстана оказать не сумел. Только во второй партии имелось нечто вроде нервной концовки, но и этот сет усть-каменогорский коллектив выиграл вполне уверенно — 25:21. Встреча завершилась в трёх партиях, а если учесть, что коллектив из Катара «Ал-Араби» в тех же трёх сетах оказался сильнее австралийской «Канберры Хит», то казахстанский и арабский клубы становятся лидерами турнирной таблицы и поведут спор за первое место между собой. Очная встреча лидеров состоится 30 июня.

Клубный чемпионат Азии. Вьетнам. Мужчины
«Алтай» — «Ян Чай» 3:0 (25:15, 25:21, 25:20).

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