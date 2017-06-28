«Алтай» стартовал с победы на Клубном чемпионате Азии по волейболу

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Первым оппонентом «Алтая» стал гонконгский клуб «Ян Чай», который совершенно никакого сопротивления двукратным чемпионам Казахстана оказать не сумел. Только во второй партии имелось нечто вроде нервной концовки, но и этот сет усть-каменогорский коллектив выиграл вполне уверенно — 25:21. Встреча завершилась в трёх партиях, а если учесть, что коллектив из Катара «Ал-Араби» в тех же трёх сетах оказался сильнее австралийской «Канберры Хит», то казахстанский и арабский клубы становятся лидерами турнирной таблицы и поведут спор за первое место между собой. Очная встреча лидеров состоится 30 июня.



Клубный чемпионат Азии. Вьетнам. Мужчины

«Алтай» — «Ян Чай» 3:0 (25:15, 25:21, 25:20).