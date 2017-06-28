Волейбольный клуб «Прикамье» под угрозой закрытия

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Как отметил руководитель ВК «Прикамье» Владимир Путин, для участия в следующем Чемпионате России по волейболу клубу необходимо найти 17,5 млн рублей. Путин также признался, что руководство знает о проблемах клуба. Более того, главе ВК удалось пообщаться с врио губернатора Максимом Решетников, после чего состоялась встреча с министром физической культуры, спорта и туризма края Олегом Глызиным.

Глава профильного ведомства заявил о двух вариантах развития ситуации. В первом случае, клуб самостоятельно изыскивает 17,5 млн рублей, и спортсменам выделяют такую же сумму из бюджета. По словам руководителя волейбольного клуба, этого должно хватить до конца года, в том числе на погашение долга в размере 7 млн рублей, который образовался из-за недофинансирования в предыдущие сезоны. Во втором случае, если не удастся найти сумму, то клуб придётся закрыть.

Добавим, в апреле пермский клуб занял третье место в чемпионате России-2016 и получил право участвовать в турнире за выход в Суперлигу. Но из-за финансовых проблем не смог участвовать в переигровке.

В этом же месяце, по данным пресс-службы клуба «Прикамье», президент Всероссийского федерации волейбола (ВФВ) направил исполняющему обязанности губернатора Максиму Решетникову письмо с благодарностью за развитие волейбола в Пермском крае и поддержку ВК «Прикамье», а также выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Письмом сообщалось о необходимости подтверждения участия клуба в следующем чемпионате согласно Регламента ВФВ. Подтверждение было отправлено в конце мая министерством спорта Пермского края, но без указания объемов и источников финансирования клуба, как это делалось раньше.

Владимир Путин считает, что из-за сложившейся ситуации может пострадать весь пермский волейбол: