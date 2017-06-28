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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30216912/
28 июня 2017, 13:52 | Игровые: Волейбол | ИА REGNUM

Волейбольный клуб «Прикамье» под угрозой закрытия

Волейбольный клуб «Прикамье» столкнулся с финансовой проблемой. Из-за недостатка денег команда не принимала участие в турнире за выход в Суперлигу, хотя успешно участвовала в Чемпионате России-2016, заняв третье место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе клуба.

Волейбольный клуб <span class=error>Прикамье</span> столкнулся с финансовой проблемой. <nobr>Из-за </nobr>недостатка денег команда не принимала участие в турнире за выход в <span class=error>Суперлигу</span> хотя успешно участвовала в Чемпионате России-2016 заняв третье место сообщили корреспонденту ИА REGNUM в <nobr>пресс-службе</nobr> клуба. Увеличить
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Как отметил руководитель ВК «Прикамье» Владимир Путин, для участия в следующем Чемпионате России по волейболу клубу необходимо найти 17,5 млн рублей. Путин также признался, что руководство знает о проблемах клуба. Более того, главе ВК удалось пообщаться с врио губернатора Максимом Решетников, после чего состоялась встреча с министром физической культуры, спорта и туризма края Олегом Глызиным.

Глава профильного ведомства заявил о двух вариантах развития ситуации. В первом случае, клуб самостоятельно изыскивает 17,5 млн рублей, и спортсменам выделяют такую же сумму из бюджета. По словам руководителя волейбольного клуба, этого должно хватить до конца года, в том числе на погашение долга в размере 7 млн рублей, который образовался из-за недофинансирования в предыдущие сезоны. Во втором случае, если не удастся найти сумму, то клуб придётся закрыть.

Добавим, в апреле пермский клуб занял третье место в чемпионате России-2016 и получил право участвовать в турнире за выход в Суперлигу. Но из-за финансовых проблем не смог участвовать в переигровке.

В этом же месяце, по данным пресс-службы клуба «Прикамье», президент Всероссийского федерации волейбола (ВФВ) направил исполняющему обязанности губернатора Максиму Решетникову письмо с благодарностью за развитие волейбола в Пермском крае и поддержку ВК «Прикамье», а также выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Письмом сообщалось о необходимости подтверждения участия клуба в следующем чемпионате согласно Регламента ВФВ. Подтверждение было отправлено в конце мая министерством спорта Пермского края, но без указания объемов и источников финансирования клуба, как это делалось раньше.

Владимир Путин считает, что из-за сложившейся ситуации может пострадать весь пермский волейбол:

«Болельщики лишатся зрелищ. Дети потеряют правильный ориентир для своих занятий. Детские тренеры вынуждены будут отправлять своих перспективных воспитанников в команды других регионов, где им будет намного труднее пробиться наверх. Теперь вся надежда на бизнесменов-волейболистов, которым небезразличен престиж пермского волейбола. Будет обидно, если клуб, существующий почти 35 лет, так бесславно “схлопнется”… Мне очень неприятно, даже унизительно, как Кисе Воробьянинову, стоять с протянутой рукой…», — сказал он.
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