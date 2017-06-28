Волейбольный клуб «Прикамье» под угрозой закрытия
Волейбольный клуб «Прикамье» столкнулся с финансовой проблемой.
Из-за недостатка денег команда не принимала участие в турнире за выход в Суперлигу, хотя успешно участвовала в Чемпионате России-2016, заняв третье место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Как отметил руководитель ВК «Прикамье» Владимир Путин, для участия в следующем Чемпионате России по волейболу клубу необходимо найти 17,5 млн рублей. Путин также признался, что руководство знает о проблемах клуба. Более того, главе ВК удалось пообщаться с врио губернатора Максимом Решетников, после чего состоялась встреча с министром физической культуры, спорта и туризма края Олегом Глызиным.
Глава профильного ведомства заявил о двух вариантах развития ситуации. В первом случае, клуб самостоятельно изыскивает 17,5 млн рублей, и спортсменам выделяют такую же сумму из бюджета. По словам руководителя волейбольного клуба, этого должно хватить до конца года, в том числе на погашение долга в размере 7 млн рублей, который образовался
Добавим, в апреле пермский клуб занял третье место в чемпионате России-2016 и получил право участвовать в турнире за выход в Суперлигу. Но
В этом же месяце, по данным
Владимир Путин считает, что
«Болельщики лишатся зрелищ. Дети потеряют правильный ориентир для своих занятий. Детские тренеры вынуждены будут отправлять своих перспективных воспитанников в команды других регионов, где им будет намного труднее пробиться наверх. Теперь вся надежда на
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