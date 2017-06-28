«Прикамье» объявило о нехватке средств для участия в ЧР по волейболу
Руководитель ВК «Прикамье» Владимир Путин объявил о нехватке средств для участия команды в чемпионате России следующего сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Краснодарская история» вполне может повториться и в «Прикамье». Министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Глызин на встрече сказал, что они с главой региона обсудили наш вопрос и пришли к выводу, что есть только два варианта: первый — клуб самостоятельно находит 17,5 млн руб., и тогда нам выделяется ещё такая же сумма. Этого вкупе с оставшимися подтверждёнными на июль 3 млн руб. должно хватить до конца года, включая погашение 7-миллионного долга, который образовался
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