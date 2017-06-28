«Прикамье» объявило о нехватке средств для участия в ЧР по волейболу

«Краснодарская история» вполне может повториться и в «Прикамье». Министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Глызин на встрече сказал, что они с главой региона обсудили наш вопрос и пришли к выводу, что есть только два варианта: первый — клуб самостоятельно находит 17,5 млн руб., и тогда нам выделяется ещё такая же сумма. Этого вкупе с оставшимися подтверждёнными на июль 3 млн руб. должно хватить до конца года, включая погашение 7-миллионного долга, который образовался из-за недофинансирования в предыдущие сезоны. Если найти деньги не удастся, вероятно, придётся отказаться от участия в чемпионате и возможно даже закрыть клуб, — приводит слова Путина официальный сайт клуба.