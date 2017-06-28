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28 июня 2017, 1:27 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Футболист «Интера» Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Футболист миланского «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич выступит на домашнем этапе Мирового тура по пляжному волейболу. Об этом сообщат портал Insidethegames.

Турнир стартовал во вторник в хорватском Порече и завершится 2 июля. Увеличить
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Турнир стартовал квалификационными матчами во вторник в хорватском Порече и завершится 2 июля. Планируется выступление 160 мужских и женских команд из 41 страны. «Интер» выйдет из отпуска 3 июля и начнет подготовку к сезону-2017/18.

«Мне было разрешено участвовать в турнире по пляжному волейболу. Хочу играть там как можно дольше. Надеюсь, что мое участие поспособствует продвижению уникального турнира и такого красивого вида спорта, как пляжный волейбол. Призовые будут направлены в национальную федерацию для развития хорватского пляжного волейбола», — сказал 28-летний Перишич.

В прошедшем сезоне Перишич принял участие в 42 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. За сборную Хорватии футболист сыграл 56 матчей и забил 16 голов.

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