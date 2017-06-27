Бирлова/Макрогузова проиграли в квалификации Мирового тура по бич-волею в Хорватии

Российская пара во вторник в матче второго раунда квалификации уступила голландкам Манон Нуммердор-Флир и Марлин Рамонд ван Ирсел — 0−2 (19:21, 26:28).

Ранее из борьбы на турнире выбыли россиянки Светлана Холомина и Ольга Мотрич, уступившие в первом раунде квалификации украинкам Инне и Ирине Махно со счетом 0−2 (15:21, 20:22).