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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30209519/
27 июня 2017, 20:20 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Бирлова/Макрогузова проиграли в квалификации Мирового тура по бич-волею в Хорватии

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в основную сетку на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Хорватии.

Российская пара во вторник в матче второго раунда квалификации уступила голландкам Манон Нуммердор-Флир и Марлин Рамонд ван Ирсел — 0−2 (19:21, 26:28).

Ранее из борьбы на турнире выбыли россиянки Светлана Холомина и Ольга Мотрич, уступившие в первом раунде квалификации украинкам Инне и Ирине Махно со счетом 0−2 (15:21, 20:22).
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