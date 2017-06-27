Бирлова/Макрогузова проиграли в квалификации Мирового тура по бич-волею в Хорватии
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в основную сетку на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Хорватии.
Российская пара во вторник в матче второго раунда квалификации уступила голландкам Манон
Ранее из борьбы на турнире выбыли россиянки Светлана Холомина и Ольга Мотрич, уступившие в первом раунде квалификации украинкам Инне и Ирине Махно со счетом 0−2 (15:21, 20:22).
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