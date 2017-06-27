Российские волейболистки обыграли команду Турции в матче Кубка Ельцина

Встреча завершилась со счетом 3−1. В другом матче игрового дня сборная Болгарии выиграла у команды Казахстана — 3−1. Также в турнире принимает участие сборная Сербии.

В турнирной таблице российские спортсменки занимают первое место, одержав в двух матчах две победы, второе место делят команды Сербии и Болгарии, далее идут сборные Турции и Казахстана.

В следующем матче россиянки 29 июня сыграют с командой Болгарии. 28 июня состоятся матчи Сербия — Казахстан и Болгария — Турция.

Кубок Ельцина завершится 30 июня.