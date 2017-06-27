Женская сборная Казахстана проиграла команде Болгарии на Кубке Ельцина

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В стартовом матче второго игрового дня женская сборная Казахстана уступила команде Болгарии со счётом 1:3 (14:25, 20:25, 25:19, 27:29). Для сборной Казахстана это поражение стало вторым кряду, болгарки одержали первую победу.

Кубок Ельцина. Екатеринбург. Женщины

Казахстан — Болгария — 1:3 (14:25, 20:25, 25:19, 27:29).

Сегодня также состоится матч сборной России с командой Турции. 28 июня сборная Казахстана сыграет с командой Сербии, а болгарки встретятся со сборной Турции.