Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30207329/
27 июня 2017, 16:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная Казахстана проиграла команде Болгарии на Кубке Ельцина

В Екатеринбурге продолжается традиционный международный турнир — Кубок Ельцина.

В Екатеринбурге продолжается традиционный международный турнир — Кубок <span class=error>Ельцина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В стартовом матче второго игрового дня женская сборная Казахстана уступила команде Болгарии со счётом 1:3 (14:25, 20:25, 25:19, 27:29). Для сборной Казахстана это поражение стало вторым кряду, болгарки одержали первую победу.

Кубок Ельцина. Екатеринбург. Женщины
Казахстан — Болгария — 1:3 (14:25, 20:25, 25:19, 27:29).

Сегодня также состоится матч сборной России с командой Турции. 28 июня сборная Казахстана сыграет с командой Сербии, а болгарки встретятся со сборной Турции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО