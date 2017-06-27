Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30204925/
27 июня 2017, 14:27 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Доигровщик Шпилёв пополнил состав «Ярославича»

Новичок российской Суперлиги «Ярославич» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком Максимом Шпилёвым.

30-летний волейболист в составе казанского «Зенита» становился победителем Лиги чемпионов (2008), двукратным чемпионом России (2007, 2009) и обладателем Кубка страны (2009 год).

Также в своей карьере Шпилёв защищал цвета калининградского «Динамо-Янтарь», «Тюмени», нижегородской «Губернии» и кемеровского «Кузбасса».

Накануне «Ярославич» объявил о подписании контракта с 29-летним чешским связующим Филипом Хабром.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Мартынюк признался, что на его переход в ВК «Локомотив» повлиял тренер Константинов

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Либеро сборной России по волейболу Роман Мартынюк признался, что решил перейти в новосибирский «Локомотив» во многом из-за того, что команду тренирует болгарский специалист Пламен Константинов.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО