Мартынюк признался, что на его переход в ВК «Локомотив» повлиял тренер Константинов

Мартынюк перешел в «Локомотив» из «Белогорья» в начале июня. В составе белгородского клуба в сезоне-2015/16 он стал бронзовым призером чемпионата России.

«Когда я несколько лет назад играл в Сургуте за “Газпром-Югру”, то главным тренером там был нынешний наставник новосибирской команды Пламен Константинов. Мне очень нравилось с ним работать. И во многом именно поэтому я решил перебраться в Новосибирск. Хотя у меня было предложение остаться в Белгороде, и решение о переезде принимал непросто. Но в итоге я в “Локомотиве” и очень этому рад. Тем более, так удачно получилось, что команда выиграла путевку в Лигу чемпионов. Я уже играл за “Белогорье” в этом турнире, и впечатления потрясающие. Это и переполненные трибуны, и сумасшедшая поддержка болельщиков, и зашкаливающие эмоции», — сказал Мартынюк, чьи слова приводятся на официальном сайте «Локомотива».