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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30200342/
27 июня 2017, 8:57 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Мартынюк признался, что на его переход в ВК «Локомотив» повлиял тренер Константинов

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Либеро сборной России по волейболу Роман Мартынюк признался, что решил перейти в новосибирский «Локомотив» во многом из-за того, что команду тренирует болгарский специалист Пламен Константинов.

Мартынюк перешел в «Локомотив» из «Белогорья» в начале июня. В составе белгородского клуба в сезоне-2015/16 он стал бронзовым призером чемпионата России.

«Когда я несколько лет назад играл в Сургуте за “Газпром-Югру”, то главным тренером там был нынешний наставник новосибирской команды Пламен Константинов. Мне очень нравилось с ним работать. И во многом именно поэтому я решил перебраться в Новосибирск. Хотя у меня было предложение остаться в Белгороде, и решение о переезде принимал непросто. Но в итоге я в “Локомотиве” и очень этому рад. Тем более, так удачно получилось, что команда выиграла путевку в Лигу чемпионов. Я уже играл за “Белогорье” в этом турнире, и впечатления потрясающие. Это и переполненные трибуны, и сумасшедшая поддержка болельщиков, и зашкаливающие эмоции», — сказал Мартынюк, чьи слова приводятся на официальном сайте «Локомотива».
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