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27 июня 2017, 8:56 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Доигровщик сборной России по волейболу Феоктистов продлил контракт с «Уралом»

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Доигровщик сборной России по волейболу Егор Феоктистов подписал новое соглашение с «Уралом», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Новый контракт с 24-летним игроком рассчитан на два года.

За последние четыре сезона Феоктистов является самым результативным игроком «Урала». В 100 играх (355 сетов) в матчах чемпионата России он набрал 916 очков.
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