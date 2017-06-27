Доигровщик сборной России по волейболу Феоктистов продлил контракт с «Уралом»
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт. Доигровщик сборной России по волейболу Егор Феоктистов подписал новое соглашение с «Уралом», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
Новый контракт с 24-летним игроком рассчитан на два года.
За последние четыре сезона Феоктистов является самым результативным игроком «Урала». В 100 играх (355 сетов) в матчах чемпионата России он набрал 916 очков.
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