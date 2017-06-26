Женская сборная Казахстан проиграла России на старте Кубка Ельцина
В первом туре стартовавшего в Екатеринбурге традиционного международного турнира — Кубка Ельцина женская сборная России разгромила команду Казахстана со счётом 3:0.
Особо разница в классе была видна во второй партии, в которой хозяйки площадки позволили набрать соперницам только пять очков.
Ранее в первом матче турнира сборная Болгарии уступила команде Сербии со счётом 0:3. 27 июня россиянки сыграют с командой Турции.
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