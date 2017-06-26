Женская сборная Казахстан проиграла России на старте Кубка Ельцина

Особо разница в классе была видна во второй партии, в которой хозяйки площадки позволили набрать соперницам только пять очков.



Ранее в первом матче турнира сборная Болгарии уступила команде Сербии со счётом 0:3. 27 июня россиянки сыграют с командой Турции.