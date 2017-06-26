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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30197262/
26 июня 2017, 21:32 | Игровые: Волейбол | Советский спорт

Дмитрий Мусэрский: Из сборной России мне не звонили

Центральный блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский сообщил, что никто из тренерского штаба сборной России пока не связывался с ним по поводу выступления за национальную команду.

Центральный блокирующий <span class=error>Белогорья</span> Дмитрий <span class=error>Мусэрский</span> сообщил что никто из тренерского штаба сборной России пока не связывался с ним по поводу выступления за национальную команду. Увеличить
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— Находясь в отпуске, следили ли вы за выступлениями сборной России в Мировой лиге?
— Полностью матчи не смотрел. Времени и возможности, как вы понимаете, не было. О результатах судил по телевизионным новостям. Там же показывали видеосюжеты об играх.

— Начала Мировую лигу наша команда не очень здорово. Была серия поражений, однако к концу предварительного этапа сборная России раскочегарилась, одержала серию побед и отобралась в «Финал шести».
— Да, ребята сыгрались. Думаю, что они находятся в полной боевой готовности перед «Финалом шести».

— Выходил ли на связь с вами новый тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Шляпниковым?
— Нет.

Напомним, что Дмитрий Мусэрский из-за травмы пропустил Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. В феврале 2017-го новый главный тренер сборной России Сергей Шляпников говорил, что «Дмитрий Мусэрский необходим национальной команде».

На предварительном этапе Мировой лиги россияне выиграли пять матчей из девяти и вышли в «Финал шести». На групповом этапе россияне сыграют с командами Бразилии и Канады.
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