Дмитрий Мусэрский: Из сборной России мне не звонили
Центральный блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский сообщил, что никто из тренерского штаба сборной России пока не связывался с ним по поводу выступления за национальную команду.
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Видимо, что-то случилось...
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— Находясь в отпуске, следили ли вы за выступлениями сборной России в Мировой лиге?
— Полностью матчи не смотрел. Времени и возможности, как вы понимаете, не было. О результатах судил по телевизионным новостям. Там же показывали видеосюжеты об играх.
— Начала Мировую лигу наша команда не очень здорово. Была серия поражений, однако к концу предварительного этапа сборная России раскочегарилась, одержала серию побед и отобралась в «Финал шести».
— Да, ребята сыгрались. Думаю, что они находятся в полной боевой готовности перед «Финалом шести».
— Выходил ли на связь с вами новый тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Шляпниковым?
— Нет.
Напомним, что Дмитрий Мусэрский
На предварительном этапе Мировой лиги россияне выиграли пять матчей из девяти и вышли в «Финал шести». На групповом этапе россияне сыграют с командами Бразилии и Канады.
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