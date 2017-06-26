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26 июня 2017, 18:58 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболистки обыграли команду Казахстана в матче Кубка Ельцина

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Казахстана в своем первом матче Кубка Ельцина по волейболу, который проходит в Екатеринбурге.

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу россиянок. В другом матче игрового дня сборная Сербии переиграла команду Болгарии — 3−0. Также в турнире принимает участие сборная Турции.

В следующем матче россиянки 27 июня сыграют с командой Турции, сборная Казахстана — с командой Болгарии.

Кубок Ельцина, который проводится в Екатеринбурге с 2003 года, завершится 30 июня.
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