Российские волейболистки обыграли команду Казахстана в матче Кубка Ельцина

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу россиянок. В другом матче игрового дня сборная Сербии переиграла команду Болгарии — 3−0. Также в турнире принимает участие сборная Турции.

В следующем матче россиянки 27 июня сыграют с командой Турции, сборная Казахстана — с командой Болгарии.

Кубок Ельцина, который проводится в Екатеринбурге с 2003 года, завершится 30 июня.