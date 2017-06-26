Сербки разгромили команду Болгарии на старте Кубка Ельцина

В первом матче соревнований женская сборная Болгарии в трёх партиях уступила команде Сербии со счётом 0:3 (12:25, 15:25, 14:25). Позднее состоится встреча сборной России и команды Казахстана.

Кубок Ельцина. Женщины. Екатеринбург

Болгария — Сербия — 0:3 (12:25, 15:25, 14:25).

27 июня сборная Болгарии сыграет с командой Казахстана, а хозяйки соревнований встретится с соперницами из Турции. Кубок Ельцина в Екатеринбурге завершится 30 июня.