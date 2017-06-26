Чешский связующий Хабр стал игроком «Ярославича»

С 2015 года он защищал цвета «Ческе-Будеёвице». В составе сборной Чехии в Мировой лиге 2017 года Хабр был сменщиком Якуба Яноуха.

Ранее с ярославским клубом продлили контракты либеро Александр Соколов, доигровщик Леонид Щадилов и блокирующий Виктор Никоненко. Также в команде остались доигровщики Иван Пискарёв и Рафаэль Мигел, блокирующий Михаил Моров, связующий Азизбек Исмаилов и либеро Дмитрий Глотов.