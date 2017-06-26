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26 июня 2017, 13:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Белорусский диагональный Мискевич пополнил состав «Урала»

Уфимский «Урал» подписал контракт с диагональным сборной Беларуси Родионом Мискевичем, который в минувшем сезоне защищал цвета итальянской «Соры», сообщает «Спорт Бизнес Online».

22-летний волейболист стал лучшим бомбардиром «Соры» и третьим по результативности игроком чемпионата Италии, набрав 473 очка в 26 матчах.

Ранее Родион Мискевич выступал за минский «Строитель».

Примечательно, что главным тренером «Соры» является младший брат нынешнего наставника уфимского «Урала» Даниэле Баньоли Бруно Баньоли.
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