Белорусский диагональный Мискевич пополнил состав «Урала»
Уфимский «Урал» подписал контракт с диагональным сборной Беларуси Родионом Мискевичем, который в минувшем сезоне защищал цвета итальянской «Соры», сообщает «Спорт Бизнес Online».
22-летний волейболист стал лучшим бомбардиром «Соры» и третьим по результативности игроком чемпионата Италии, набрав 473 очка в 26 матчах.
Ранее Родион Мискевич выступал за минский «Строитель».
Примечательно, что главным тренером «Соры» является младший брат нынешнего наставника уфимского «Урала» Даниэле Баньоли Бруно Баньоли.
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