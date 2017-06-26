«Динамо-Краснодар»: Решение отказаться от одной команды было вынужденным
Волейбольный клуб «Динамо-Краснодар» на своём официальном сайте выступил с обращением к болельщикам по поводу решения отказаться от участия в розыгрыше мужской Суперлиги сезона-2017/18.
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Видимо, что-то случилось...
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На минувшей неделе стало известно, что вместо «Динамо» сыграет
«В связи со сложившейся сложной финансовой ситуацией в нашем клубе, руководством Краснодарского края было принято непростое, но взвешенное решение — отказаться от участия мужской команды в чемпионате России среди команд Суперлиги. Мы до последнего времени сохраняли надежду на то, что мужское «Динамо» останется в элите отечественного волейбола.
Решение отказаться от одной команды было вынужденным и полностью отвечает реалиям сегодняшнего времени. Это позволит в полной мере осуществить финансирование женского коллектива «бело-голубых», который в следующем сезоне продолжит выступление в чемпионате России среди команд Суперлиги и в Кубке вызова.
Приносим вам свои извинения, надеемся, что вы с пониманием отнесётесь к такому решению и продолжите, как и ранее, горячо поддерживать нашу команду! — говорится в сообщении.
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