«Динамо-Краснодар»: Решение отказаться от одной команды было вынужденным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На минувшей неделе стало известно, что вместо «Динамо» сыграет санкт-петербургский «Зенит». Краснодарская команда выступит в Высшей лиге «Б».

«В связи со сложившейся сложной финансовой ситуацией в нашем клубе, руководством Краснодарского края было принято непростое, но взвешенное решение — отказаться от участия мужской команды в чемпионате России среди команд Суперлиги. Мы до последнего времени сохраняли надежду на то, что мужское «Динамо» останется в элите отечественного волейбола.

Решение отказаться от одной команды было вынужденным и полностью отвечает реалиям сегодняшнего времени. Это позволит в полной мере осуществить финансирование женского коллектива «бело-голубых», который в следующем сезоне продолжит выступление в чемпионате России среди команд Суперлиги и в Кубке вызова.

Приносим вам свои извинения, надеемся, что вы с пониманием отнесётесь к такому решению и продолжите, как и ранее, горячо поддерживать нашу команду! — говорится в сообщении.