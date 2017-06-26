Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30192098/
26 июня 2017, 13:21 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Динамо-Краснодар»: Решение отказаться от одной команды было вынужденным

Волейбольный клуб «Динамо-Краснодар» на своём официальном сайте выступил с обращением к болельщикам по поводу решения отказаться от участия в розыгрыше мужской Суперлиги сезона-2017/18.

Волейбольный клуб Динамо-Краснодар на своём официальном сайте выступил с обращением к болельщикам по поводу решения отказаться от участия в розыгрыше мужской <span class=error>Суперлиги</span> сезона-2017/18. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На минувшей неделе стало известно, что вместо «Динамо» сыграет санкт-петербургский «Зенит». Краснодарская команда выступит в Высшей лиге «Б».

«В связи со сложившейся сложной финансовой ситуацией в нашем клубе, руководством Краснодарского края было принято непростое, но взвешенное решение — отказаться от участия мужской команды в чемпионате России среди команд Суперлиги. Мы до последнего времени сохраняли надежду на то, что мужское «Динамо» останется в элите отечественного волейбола.

Решение отказаться от одной команды было вынужденным и полностью отвечает реалиям сегодняшнего времени. Это позволит в полной мере осуществить финансирование женского коллектива «бело-голубых», который в следующем сезоне продолжит выступление в чемпионате России среди команд Суперлиги и в Кубке вызова.

Приносим вам свои извинения, надеемся, что вы с пониманием отнесётесь к такому решению и продолжите, как и ранее, горячо поддерживать нашу команду! — говорится в сообщении.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?